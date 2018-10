Roma, Di Francesco: «Basta prendere schiaffi, con il Napoli ci vuole una grande partita»

di Gianluca Lengua

La Roma ritroverà il Napoli al San Paolo, un match che può trasformarsi in un’occasione da sfruttare per dimostrare un po’ di continuità dopo l’andamento altalenante in campionato. È questo quello che chiede Di Francesco ai suoi: va bene l’imprevedibilità in campo, ma non nelle prestazioni. «Quello che fa rabbia è che per dare risposte importanti bisogna prendere due schiaffi. Siccome ci siamo già ricaduti altre volte non ce lo possiamo più permettere», le parole del tecnico in conferenza stampa.



Roma e Napoli dopo la Champions. «Il Napoli ha fatto un’ottima prestazione, meritava la vittoria. È in ottime condizioni di forma sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo giocato un’ottima gara come abnegazione, ci siamo ritrovati dopo la partita con la Spal».



Il Napoli. «Mi aspetto gli stessi atteggiamenti dello scorso anno, la stessa prestazione, il desiderio di fare una grande gara. Per venire fuori da Napoli con un risultato importante ci vuole una grande partita. Loro sono forti, si conoscono e hanno messo altri giocatori interessanti come Ruiz. E’ cambiato qualcosa nella loro interpretazione delle gare, Ancelotti ha grande esperienza. Come erano forti lo scorso anno lo sono quest’anno».



Ancelotti e Sarri. «Lo scorso anno c’era maggiore ripetitività nelle cose, quest’anno cambia un po’ la posizione degli attaccanti. Insigne attacca la profondità, ma partendo da tutte le zone del campo. C’è meno possesso, ma più capacità di andare in verticale e nello andare in porta».



De Rossi, Kolarov e Florenzi: «Daniele e Aleksandar sono al meglio, ma non al top. Kolarov si è allenato con la squadra al di là della frattura, non si può pensare che un giocatore giochi solo le partite e questo periodo di stop gli ha permesso di ritrovare la condizione fisica. De Rossi, avendo giocato col CSKA abbiamo cercato di farlo recuperare. Oggi vedremo. Florenzi credo sarà disponibile, ieri poi era il giorno in cui si è fatto male due anni fa. A volte l’aspetto psicologico incide nello scegliere determinati allenamenti».



La linea di difesa. «Non posso fare la formazione in base agli avversari. Stabilire la formazione in base agli avversari probabili per me è improbabile. Valuterò in base alle condizioni dei miei calciatori e a quello che è il mio modo di pensare e vedere questa partita.



Gli atteggiamenti. «Quello che fa rabbia è che per dare risposte importanti bisogna prendere due schiaffi. Siccome ci siamo già ricaduti altre volte non ce lo possiamo più permettere. Le partite sono tante, ma sempre meno. Più non si affrontano bene più c’è il rischio di non rientrare dove vogliamo, cioè in Champions. In questo dobbiamo essere bravi, nella preparazione e nell’approccio alle gare».



Napoli superiore alla Roma. «Oggi il Napoli dimostra di essere superiore perché ha più punti. Lo scorso anno anche ci erano superiori, ma noi abbiamo fatto la semifinale di Champions. È ancora presto per dirlo, mi piacerebbe dare una risposta quando ci sarà una crescita più costante dei miei ragazzi ma anche della struttura di squadra. Quindi, quando ci sarà più continuità. Il Napoli è forte, ad ora la principale antagonista della Juve e l’ha dimostrato. Trasmette più sicurezza e continuità di risultati, insieme all’Inter».



Ancelotti. «Quando guardo gli allenatori, spesso non ho la fortuna di poterli andare a vedere in allenamento. Credo che questo sia più importante di altro. Mi piace tantissimo Carlo nella gestione del gruppo. Se tutti i calciatori parlano bene di lui significa che ha un qualcosa e esula dal discorso tattico. Per modi di fare e gestione Carlo mi piace tantissimo, mi piace vedere come gestisce molti giocatori durante la stagione. Per questo chiedo spesso a chi posso chiedere».



Recuperare il distacco dal Napoli. «Ci dobbiamo credere. Alle porte c’è una partita importante che può permetterci di fare questo e dare forza al nostro lavoro. Possiamo avere più margini di miglioramento, loro si sono stabilizzati anche a livello tattico. Noi abbiamo cambiato qualcosa e stiamo cercando le soluzioni e gli interpreti migliori per questo tipo di gioco. Dobbiamo crescere per competere e stare lì davanti. Negli anni passati la Juve ha avuto pochissimi antagonisti, chi arrivava secondo o terzo cambiava poco. L’anno scorso qualcosa in più si è visto, mi auguro che anche noi possiamo avvicinarci».



Imprevedibilità delle prestazioni. «Le altre squadre hanno paura quando incontrano la Roma, siamo capaci di fare grandi prestazioni e di perdere la testa in 10 minuti. Siamo una squadra imprevedibile, dobbiamo invece essere bravi a dare maggiore continuità. L’imprevedibilità va bene se sorprendi gli avversari, ma non nella prestazioni. Ora abbiamo delle occasioni, domani ce ne sta una dietro l’angolo e va sfruttata».



Il centrocampo del Napoli. «Loro giocano con un centrocampista che si apre molto, con due attaccanti sempre in mezzo. Noi abbiamo più di un centrocampista, le cose si equilibrano. Ma siamo 11 contro 11 e la capacità è quella di accorciare in base a come si muovono gli avversari. Dipende anche dall’atteggiamento del Napoli e da chi giocherà. Ruiz è più un costruttore e ha qualità, Zielinski è più attaccante e ha più spunto. In Champions hanno giocato con una linea finta a 4, non so che squadra ci aspetterà. Cambia tanto anche sulla loro difesa, con Maksimovic. Per noi cambiano le uscite e le aggressioni, noi stiamo preparando la partita con tutte le situazioni».



Insigne. «Secondo me ha fatto più la seconda punta o l’esterno a sinistra. Lui gioca dietro l’attaccante ed è bravo nel suo ruolo ad attaccare la profondità e a venire incontro. Non giochiamo solo contro Insigne, lui è in grandi condizioni e ci può mettere in difficoltà, lo ha sempre fatto e questo ruolo lo sta interpretando bene. È il giocatore del Napoli più pericoloso».



Fazio o Juan Jesus. «Se Ancelotti non mi dice nulla, non posso dire nulla nemmeno io. Ci sta che Florenzi giochi alto o che possa riproporre la stessa squadra del Cska».



