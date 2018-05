Roma, Di Francesco apre a Balotelli. Bookmaker sicuri: sarà giallorosso

di Gianluca Lengua

Con la stagione agli sgoccioli e un Mondiale alle porte, il mercato fa il suo ingresso a gamba tesa nelle cronache quotidiane. Grazie alla semifinale di Champions, la qualificazione alla prossima edizione della massima Coppa Europea e l’arrivo di un nuovo main sponsor, la Roma (fino al 30 giugno) potrà lavorare con più serenità rispetto al passato, vagliando le offerte migliori e magari non cedere i prezzi pregiati della rosa. Il nome che nelle ultime ore è stato accostato al club di Pallotta è quello di Mario Balotelli: l’attaccante del Nizza con il contratto in scadenza nel 2018, è pronto a trasferirsi di nuovo in Italia (il nuovo ct azzurro Mancini è lo riporterà in nazionale) e anche a Trigoria non escludono che l’affare si possa perfezionare. Non è un caso, infatti, se Di Francesco in un’intervista rilasciata ieri a Tiki Taka gli abbia lasciato uno spiraglio: «Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo. A queste valutazioni penseremo più avanti, dobbiamo ancora definire le strategie di mercato. Sappiamo cosa serve, ma è indubbio che Mario sia un giocatore dalle qualità importanti». Parole che hanno suscitato l’immediato interesse dei bookmaker che hanno quotato il suo arrivo nella Capitale a 2,50 (Sisal Matchpoint). Dietro si posiziona il Nizza (4,00), che come riporta Agipronews proverà a trattenerlo con un rinnovo, seguito dal Napoli a 5,50. Il passaggio al Lione è pagato 6,50 volte la posta, mentre un arrivo alla corte di Rudi Garcia al Marsiglia è dato a 7,50. A 9, si può giocare un suo passaggio all’Atletico Madrid, mentre il ritorno a Milano, Inter o Milan, è dato a 12.

