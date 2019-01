Roma, Daniele De Rossi torna ad allenarsi con la squadra dopo tre mesi di terapie

di Gianluca Lengua

Dopo 87 giorni di calvario Daniele De Rossi è tornato ad allenarsi con la squadra, il numero 16 potrebbe strappare una convocazione per la partita di Bergamo contro l’Atalanta. Era il 28 ottobre del 2018 quando i tifosi della Roma hanno visto in campo per l’ultima volta il capitano giallorosso. La squadra di Di Francesco affrontava il Napoli al San Paolo e il Daniele è rimasto sul terreno di gioco per 43 minuti prima di chiedere il cambio per infortunio, al suo posto entrò Cristante.



Da quel giorno sono passati quasi tre mesi (2 mesi e 27 giorni per la precisione), in cui Daniele ha trascorso gran parte del suo tempo in infermeria per curare la lesione alla cartilagine del ginocchio, decidendo di non sottoporsi ad operazione chirurgica ma di optare per una terapia conservativa con i fattori di crescita. Una scelta coraggiosa fatta di sacrifici (durante la sosta invernale è rimasto a Trigoria a curarsi mentre la famiglia era in vacanza alle Maldive) e di allenamenti individuali: «È l’infortunio più grave della mia carriera. Sarebbe gravissimo se si dovesse rompere ancora a 35 anni. Ci vuole tempo, ho ripreso a correre e a calciare ma sono ancora indietro», ha detto lo scorso 20 dicembre. Oggi De Rossi è tornato ad allenarsi con i compagni, ma è ancora troppo presto per pianificare il suo rientro in campo.

