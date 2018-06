Roma, dalla Spagna: accordo totale con il Real per Alisson. A Pallotta andranno 75 milioni

di Gianluca Lengua

«Accordo totale tra Roma e Real Madrid per la cessione di Alisson», titola così l’edizione online del Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo riferisce di un accordo tra il club di Pallotta e i Blacons su una base di 75 milioni di euro più bonus che entreranno nelle casse di Trigoria, mentre il portiere firmerà un contratto di sei anni. Inizialmente il Real avrebbe offerto 60 milioni più un giocatore che non rientra nel progetto tecnico, ma la Roma ha rifiutato chiedendone 80. Nel pomeriggio di oggi il presidente Pallotta in vacanza a Napoli ha anticipato la notizia: «Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all’Inter», salvo poi precisare sull’account Twitter ufficiale del club: «Ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali. Non c’era nulla di serio in quello che stavo dicendo, solo humour americano che qualcuno non capisce».

