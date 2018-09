â€‹Roma in crisi, da stasera la squadra in ritiro a Trigoria

di Gianluca Lengua

Dopo lo 0 a 2 incassato in trasferta con il Bologna, Eusebio Di Francesco ha ordinato il ritiro a Trigoria ai giocatori della Roma. Il ritiro comincerà questa sera. Una decisione presa dal tecnico e condivisa dal club in vista della sfida di mercoledì contro il Frosinone e del derby con la Lazio di sabato. Per motivi di sicurezza la squadra sta rientrando nella Capitale in pullman anziché in treno, alla stazione Termini erano previste delle contestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA