Roma, ecco i 27 convocati per la tournée negli Stati Uniti. Domani la partenza per San Diego

di Gianluca Lengua

La Roma si veste a stelle e strisce e vola negli Stati Uniti: prima destinazione San Diego. Domani mattina alle 11 i giallorossi si imbarcheranno su un charter per raggiungere la città della California dove trascorreranno i primi 10 giorni della tournée e disputeranno la prima partita dell’International Champions Cup contro il Tottenham



Ecco i 27 convocati di Eusebio Di Francesco:

Portieri: Mirante, Fuzato, Cardinali

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas, Bianda

Centrocampisti: Cristante, Strootman, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric, Gonalons, Pastore

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Defrel Kluiver, El Shaarawy.





Ecco il programma dettagliato dei 18 giorni negli Stati Uniti



22 luglio: la Roma raggiungerà San Diego

23 luglio: inizio delle doppie sedute d’allenamento



25 luglio: Roma-Tottenham, SDCCU Stadium ore 19 (orario italiano 04.00)



30 luglio: partenza per Dallas



31 luglio: Barcellona-Roma, AT&T Stadium – Arlington, TX ore 20.00 (orario italiano 04.00)



1 agosto: partenza per Boston

2 agosto: inizio delle doppie sedute

5 agosto: partenza per New York



7 agosto: Real Madrid-Roma, MetLife Stadium East Rutherford, NJ ore 20.00 (orario italiano 2.00)

