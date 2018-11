La Roma e Pallotta contestati dai tifosi in stazione a Firenze

di Francesco Balzani

Arrivati a Firenze in 2500, i tifosi della Roma hanno fatto sentire la propria voce alla squadra dopo il pareggio con la Fiorentina per 1-1. Alla stazione Campo di Marte si sono alzati alcuni cori contro i giocatori: “Mercenari” e “Tirate fuori le palle”.



Presa di mira anche la dirigenza e il presidente con il coro “Pallotta vattene”. Non si tratta della prima contestazione stagionale. Già dopo la sconfitta di Bologna, la società aveva deciso di tornare in pullman per evitare ogni possibile problema. Molti dei romanisti presenti al Franchi oggi stanno rientrando a Roma con la stesso treno della squadra e la situazione potrebbe farsi anche più calda.



Intanto, un altro treno che sarebbe dovuto partire dalla stazione di Santa Maria Novella ha subìto un ritardo (è partito alle 22.54) per via di alcuni controlli della Polizia ai tifosi della Roma sprovveduti di biglietto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA