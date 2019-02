Roma, consegnato a De Rossi il premio Bulgarelli

Daniele De Rossi ha ricevuto a Verona, dove la Roma si trova in ritiro per l'impegno di domani in campionato col Chievo, il 'Premio Giacomo Bulgarelli'. Il capitano giallorosso non aveva potuto ritirare il riconoscimento indetto dall'Associazione italiana calciatori e dalla fondazione Bulgarelli in occasione del Gran Galà dell'Aic che si è tenuto a dicembre a Milano.



A consegnare il premio al centrocampista nell'albergo dove alloggia la squadra di Di Francesco sono state due vecchie conoscenze giallorosse ovvero Damiano Tommasi (presidente Aic) e Fabio Capello, allenatore del terzo scudetto romanista che ha lanciato proprio De Rossi tra i professionisti. «Daniele è il giocatore che più ricorda Bulgarelli per personalità dentro e fuori dal campo. È un giocatore che farebbe molto comodo alla Nazionale» le parole di Capello a Roma Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA