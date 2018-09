Roma-Chievo, le pagelle

di Romolo Buffoni

OLSEN 6

Alisson il tiro di Birsa lo parava? Perché non esce? Una vitaccia con l’eredità del brasiliano sulle spalle. Ma su Giaccherini al 95’ salva almeno il pari.

FLORENZI 6,5

Migliore in campo, serve l’assist per l’1-0 di El Shaarawy. Quando esce, Giaccherini fa festa e il Chievo pareggia (24’ st Karsdorp 5: ha sulla coscienza l’azione che porta al pari).

MANOLAS 6

Fa buona guardia. Nessuna responsabilità sui gol.

JUAN JESUS 6

Qualche incertezza in avvio, un po’ di ruggine. Ma fa il suo.

KOLAROV 5

Pesa sul voto come un macigno il pasticcio combinato in occasione del 2-2. Peccato, perché aveva dato un buon contributo.

CRISTANTE 6,5

Confortanti segnali di risveglio, sottolineati dal gol trovato con uno degli inserimenti che lo hanno reso un uomo-mercato.

NZONZI 5,5

Nulla di eccezionale, ma la sua “prima” da play era andata benone. Purtroppo come accadde a San Siro partecipa al pasticcio che costa due punti alla Roma.

LO. PELLEGRINI 5

Altra gara anonima. Non riesca a incidere, a impattare nel match in maniera significativa (24’ st De Rossi 6: Di Francesco lo fa entrare per le prove generali di Madrid. Lui ci mette la solita qualità e quantità. Non è colpa sua se la squadra va in bambola).

UNDER 5,5

Al Chievo fece il primo gol italiano, ma stavolta il turco non decolla sulla pista Chievo. Finisce con la lingua di fuori (35’ st Kluivert ng: troppo tardi).

DZEKO 5,5

Deliziosa la palla lavorata e servita a Cristante per il 2-0. Ripresa con le mani sui fianchi, sciupa di testa un 3-2 non impossibile.

EL SHAARAWY 6,5

Giocasse sempre contro il Chievo sarebbe da Pallone d’oro...Segna il 6° gol in 8 partite con i veronesi.

DI FRANCESCO 4

Si ritrova in una selva oscura di moduli, ruoli scoperti, doppioni ed equivoci tattici. Non è tutta colpa sua, ma ieri scatena il caos quando passa al 4-2-3-1 pensando già a Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA