Manolas super, firma il gol del terzo posto

di Francesco Balzani

SKORUPSKI 7

Si fa un regalo d’addio con due belle parate su Politano e Duncan.

FLORENZI 6

Conclude senza sussulti una stagione non esaltante. Puntuale su Berardi in area a inizio ripresa (31’ st Capradossi ng).

MANOLAS 7

È sua la mandata finale al podio, con l’aiuto di Pegolo. In difesa ha poco lavoro da sbrigare.

FAZIO 6,5

Mette il fiocco su Berardi, e non perde mai lucidità. Comandante per tutte le stagioni, sbaglia giusto qualcosa in fase di impostazione.

KOLAROV 6,5

Il mondiale è alle porte, ma il serbo non si risparmia e mette al centro le solite palle tese. Nella ripresa arpiona Babacar manco fosse un 20enne.

PELLEGRINI 6

Ricordi di infanzia nella sua Sassuolo. Pochi errori, ma la crescita non è ancora completa.

GONALONS 6

Regia soft, in una partita soft, in una stagione moscia.

STROOTMAN 6

Mette il mastice tra i reparti, sbaglia qualche ricamo e di testa impegna Pegolo.

SCHICK 5,5

Una sciccheria dopo 12 minuti quando colpisce il palo, poi si specchia più del solito. Il prossimo anno servirà ben altro (26’ st El Shaarawy 6: venti minuti di noia).

DZEKO 6,5

A tutto pressing, come sempre. Sfiora due volte il gol ma la sua resta una stagione al top.

PEROTTI 6

Si limita a un bel cross per Dzeko e qualche passo di danza (35’ st Gerson ng).

DI FRANCESCO 7

Clima da baci e abbracci nella sua Sassuolo. Non riserva il giorno libero ai titolari perché c’è ancora un punto da prendere. Ne arrivano tre.

