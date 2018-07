di Redazione Sport

La Roma è in campo al Benito Stirpe di Frosinone, alle ore 19,15 (gara posticipata di 15 minuti: il bus giallorosso è stato rallentato per il traffico da weekend), per il secondo test della nuova stagione contro l'Avellino, escluso stamattina dal Consiglio Federale della Figc dal prossimo campionato di serie B. Scelte obbligate in difesa per Di Francesco che, in attesa dei nazionali Fazio e Kolarov, non potrà schierare nemmeno Florenzi e Luca Pellegrini, indisponibili come Lorenzo Pellegrini, Riccardi, e Verde. In panchina Pastore, titolare Cristante. In attacco il tridente con Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy. Domani giorno di riposo e domenica la partenza per gli Usa.



LA CRONACA



Primo tempo

5' Laverone calcia dalla distanza, Mirante blocca: Di Francesco urla dalla panchina, chiedendo più concentrazione.

10' Ancora Mirante, in uscita bassa, a fermare l'iniziativa in contropiede di Mokulu: nuova arrabbiatura per Di Francesco.

12' Colpo di testa a lato di Cristante.

14' Tiro alto, destro da fuori, di Santon.

17' Cross da destra di Kluivert, Dzeko gira di destro fuori.

22' Manolas sbaglia il disimpegno, D'Angelo non ne approffita; sinistro largo. Di Francesco richiama gli attaccanti, invitandoli a rientrare. La Roma è troppo lunga.

28' Grande intervento di Mirante che devia in angolo il colpo di testa di Mokulu.

33' El Shaarawy conclude di destro dal limite: bene Di Gregorio.

34' Marcano gira di testa: alto.

44' Dzeko spreca in contropiede: destro fuori.



Secondo tempo

Di Francesco, dopo l'intervallo (solo 12 minuti), cambierà 7 giocatori: dentro Jesus, Coric, Gonalons, Pastore, Under, Schick e Perotti (capitano), rispettivamente per Manolas, Cristante, De Rossi, Strootman, Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy.

7' Curado, solo in area, si sbilancia e calcia fuori.

8' Schick sulla sinistra: chiuso.

12' cross dalla sinistra di Perotti e colpo di testa di Schick per il vantaggio della Roma. E' il 4° gol in 2 partite per l'attaccante.

18' Altri 3 cambi di Di Francesco: Fuzato per Mirante, Defrel per Karsdorp e Bianda per Santon. La Roma passa alla difesa a 3.

20' Ottimo Fuzato, d'istinto, sulla deviazione di Houdret.

28' Punizione da sinistra di Pastore: destro a giro e deviazione in angolo di Di Gregorio.









LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp (18' st Defrel), Manolas (1' st Jesus), Marcano, Santon (18' st Bianda); Cristante (1' st' Coric), De Rossi (1' st Gonalons), Strootman (1' st Pastore); Kluivert (1' st Under), Dzeko (1' st Schick), El Shaarawy (1'st Perotti). A disposizione: Greco, Cardinali. Allenatore: Di Francesco.



AVELLINO (3-5-2): Di Gregorio; Pecorini, Migliorini (46' Ngawa), Morero (46' R. Wilmots); M. Wilmots (46' Houdret), Laverone, D'Angelo (1' st Paghera), Di Tacchio (1' st Moretti), Kawaya (17' pt Curado); Moluku (1' st Bidaoui), Castaldo (1' st Ardemagni). A disposizione.: Iuliano, Bastianello, Valietti, Houdret, Evangelista, Lasik. Allenatore: Marcolini..



Arbitro: Paterna di Teramo



Rete: 12' st Schick.

