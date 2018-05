Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Italia: ha firmato un contratto di due anni diretta twitter

di Gianluca Lengua

Fumata bianca nella trattativa tra Roberto Mancini e la Federcalcio. L’ormai ex tecnico dello Zenit sarà il nuovo ct della Nazionale. Nel pomeriggio sono andati in scena gli incontri tra i legali dell’allenatore e quelli della Figc. In serata Silvia Fortini (suo legale e futura moglie) è arrivata presso lo studio Clarizia accompagnata dal dg Michele Uva. Mancini dovrebbe firmare un contratto di durata biennale, domani la conferenza stampa di presentazione a Coverciano.



«Roberto Mancini aveva questo grande desiderio di sedere sulla panchina azzurra e lo ha dimostrato anche con fatti concreti. Speriamo adesso di lavorare bene e basta». Così il commissario della Figc, Roberto Fabbricini, dopo l'accordo con Mancini che da questa sera è ufficialmente il nuovo ct dell'Italia. L'ex tecnico di Zenit, Manchester City, Galatasaray, Inter, Lazio e Fiorentina visibilmente sorridente, non ha rilasciato dichiarazioni lasciando lo studio del vice commissario federale Clarizia dove è stato messo nero su bianco l'ingaggio dell'allenatore. Solo poche parole all'arrivo a Fiumicino prima della firma azzurra: "Sono contento di essere in Italia: vediamo quel che accadrà".

© RIPRODUZIONE RISERVATA