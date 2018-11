Rizzoli: «Sette errori finora con la Var, andiamo di più al video»

Nelle prime 120 partite di questo campionato sono sette gli errori arbitrali legati all'uso della Var (uno in meno della scorsa stagione nello stesso periodo), 5 dei quali «perché non si è verificato al monitor l'episodio». È emerso nell'incontro fra arbitri e allenatori, in cui il designatore Nicola Rizzoli ha mostrato «tutti gli errori e le situazioni grigie». «Non possono soddisfarmi 7 errori evitabili, dobbiamo lavorare per evitarli. Controllare al monitor 5-6 volte in più in un campionato è meglio che 5-6 volte in meno», ha detto Rizzoli.



Rizzoli ha ricordato che «l'anno scorso si è passati da 5.78% errori a meno dell'1%. Il rischio è pensare di azzerare gli errori: la Var non deve rendere partite perfette ma eliminare quelli più importanti».



