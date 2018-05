Bookmakers, nel toto-allenatore al Real spunta Eziolino Capuano

di Marco Lobasso

Neanche il tempo di leggere la notizia che i bookmakers internazionali di Eurobet, come spiega in una nota Agipro, hanno già quotato chi sarà il tecnico che sostituirà Zidane al Real Madrid. Naturalmente compaiono grandi numeri tra gli allenatori più vincenti e famosi del mondo, ma alla fine, una curiosità balza all'occhio. Il tabellone delle scommesse si chiude, come una provocazione, con il nome di Ezolino Capuano, allenatore campano di Prima divisione. Così, una quota anche per il tecnico nato a Salerno, quotato mille volte la giocata, sulla panchina del Real Madrid. In pratica, puntando un euro sul tecnico campano alla guida dei blancos si potrebbero vincere 1000 euro. Un'iperbole. Forze nemmeno il bravo coach campano metterebbe un euro su questa quota...

Per quanto riguarda le altre quote, Mauricio Pochettino è il numero uno sulla lista di Florentino Perez, così come è il favorito sulla lavagna scommesse. Il tecnico argentino sarà il prossimo allenatore del Real Madrid secondo i bookmaker. Ha appena firmato il rinnovo con il Tottenham, ma dicono dalla Spagna che una clausola sul contratto gli permetterebbe di liberarsi subito. Sul tabellone Eurobet, Pochettino viaggia a 2,50. Fortissima anche la candidatura di Antonio Conte, ai ferri corti con il Chelsea e piazzato, come riporta Agipronews, a 3,50. Tra le soluzioni “interne” spicca quella di Guti, ex Blanco ora nello staff degli allenatori, dato a 6,00, ma prima di lui c’è l’ipotesi Luis Enrique, pure tra le fila dei Galacticos da giocatore, a 5,00. Maurizio Sarri arriva a 11,00: l’ex tecnico del Napoli sembra destinato al Chelsea. Arsene Wenger, pagherebbe 16,00 così come il ritorno di Fabio Capello, mentre a 26,00 spunta l’opzione Raul, altro grande ex.

© RIPRODUZIONE RISERVATA