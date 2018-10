Real Madrid, ufficiale l'esonero di Lopetegui: squadra affidata a Solari

Julen Lopetegui non è più l'allenatore del Real Madrid. L'esonero, nell'aria da ieri dopo l'ennesima debacle, arriva dal sito ufficiale del club campione d'Europa che «ha rescisso il contratto che lo legava al tecnico Julen Lopetegui». La decisione è stata presa dal consiglio direttivo del club riunitosi per cercare «di cambiare le dinamiche della prima squadra, considerando che tutti gli obiettivi di questa stagione sono ancora realizzabili». Lopeteguei sarà provvisoriamente sostituito da Santiago Solari.



«Il Consiglio - si legge nella nota - comprende che c'è una grande sproporzione tra la qualità dei giocatori del Real Madrid, che ha ben otto giocatori candidati per il prossimo Pallone d'Oro, qualcosa di senza precedenti nella storia del club, e i risultati ottenuti fino ad oggi ottenuti. Il club »ringrazia Julen Lopetegui e tutto il suo team tecnico per gli sforzi e il lavoro svolti e augura loro il meglio nella loro carriera professionale«. Solari, fino ad oggi tecnico del Castilla, la squadra B del Real Madrid, guiderà la prima squadra a partire domani.

