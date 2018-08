Dybala al Real per 180 milioni: dal giallo alla bufala

Un cinguettio che in un attimo si è trasformato in una bomba. Secondo il profilo Twitter del giornalista del quotidiano Olè Mauricio Hidalgo, il Real Madrid dovrebbe chiudere entro il 31 agosto (giorno in cui finisce il mercato della Liga) l'acquisto di Paulo Dybala. Ai bianconeri 180 milioni di euro al giocatore 16 l'anno. Sconosciuta la durata del contratto. La notizia è rimbalzata dall'Argentina ma già dopo pochi minuti aveva preso la piega della fake news. Non contengo Hidalgo ha fatto un secondo tweet in cui spiegava i motivi dell'addio: cattivo rapporto con Allegri, Lopetegui lo avrebbe convinto con una telefonata, prenderebbe il 7 di Ronaldo.



Un giallo che però sembra essere una clamorosa bufala. In primis il profilo Twitter sembra molto discutibile: la foto del profilo Twitter appartiene a Josep Puchades, un professore di giornalismo e «Mauricio Hidalgo» è il nome di un giornalista protagonista della serie spagnola «Aquí no hay quien viva».



I blancos intanto hanno ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Mariano, prelevato dal Lione per 22 milioni di euro. Il giocatore, che ha firmato un contratto di 5 anni, sarà presentato venerdì al Bernabeu e dovrebbe essere l'ultimo tassello del mercato estivo del Real. Naturalmente i due club smentiscono con la massima forza.



Inanto tra una bufala e l'altra, il Real un colpetto lo batte sul mercato: ha dato l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dal Lione dell'attaccante Mariano Diaz, che ha firmato un contratto quinquennale. Il dominicano 25enne era stato ceduto la scorsa stagione dal club merengue proprio all'Olympique, per il quale in una stagione ha segnato oltre venti gol. Un buon motivo per il Real di tornare sui suoi passi e richiamare a Madrid un elemento utile a tamponare almeno in parte il buco lasciato da Cristiano Ronaldo. Il mercato in Spagna si chiude tra 48 ore, venerdì 31 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA