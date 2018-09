Real-Madrid-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo titolare dal primo minuto

Nicolò Zaniolo giocherà titolare nell'undici della Roma che questa sera affronta al Santiago Bernabeu il Real Madrid. Infatti, sono state appena rese note le formazioni ufficiali di Real-Madrid Roma che potrete seguire in diretta anche sulle pagine di Leggo.it, come ogni partita.



Ecco l'undici titolare scelto da Di Francesco per l'esordio in Champions League dei giallorossi.



Ed ecco l'undici madridista appena comunicato sull'account twitter delle merengues

© RIPRODUZIONE RISERVATA