Real Madrid, Lopetegui dirige l'allenamento, ma Conte è sempre più vicino

Julen Lopetegui ha le ore contate al Real Madrid ma prima dell'ufficialità del suo esonero, attesa nel pomeriggio, è stato proprio lui a dirigere questa mattina l'allenamento dei 'Blancos'. Il divorzio dal tecnico sembra ormai scontato dopo la sconfitta per 5-1 del Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona, tanto che lo stesso tecnico ha salutato i suoi giocatori ieri sera nello spogliatoio del Camp Nou. Ma mentre si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sull'imminente arrivo di Antonio Conte, tra la sorpresa generale Lopetegui questa mattina si è presentato al centro sportivo di Valdebebas e insieme al suo staff ha guidato la squadra durante il primo allenamento della settimana in vista della partita della Copa del Re in programma mercoledì a Melilla. Nel pomeriggio la giunta direttiva del Real ratificherà la decisione del presidente Florentino Perez e comunicherà ufficialmente la risoluzione anticipata del contratto triennale firmato con Lopetegui pochi mesi fa. Conte è già in contatto con la dirigenza del club spagnolo per definire i dettagli dell'accordo. Secondo i media iberici in attesa del suo arrivo in Spagna potrebbe essere Santiago Solari, attualmente alla guida del Castilla (affiliato al Real Madrid), a guidare la squadra nella sfida dei sedicesimi di Copa del Re. Conte potrebbe quindi esordire in panchina sabato pomeriggio al Bernabeu in occasione del match di Liga contro il Valladolid.

