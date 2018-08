Spagna, il Real Madrid ha offerto 95 milioni per Milinkovic: Lotito ha detto no

La Lazio ha detto no al Real Madrid che ha offerto 95 milioni per Milinkovic-Savic. Lo riporta oggi lo spagnolo 'Don Balon' secondo cui il centrocampista serbo rimarrà legato ai biancocelesti per almeno un'altra stagione nonostante ci sia ancora tempo per l'eventuale operazione (il mercato spagnolo chiude il 31 agosto). Il club di Claudio Lotito, scrive la rivista sportiva iberica, «non ha voluto nemmeno aprire le trattative ferma sulla sua richiesta iniziale recapitata anche al Manchester United e al Chelsea: 150 milioni di euro» e questo nonostante avessero già ottenuto il sì del giocatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA