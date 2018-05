Real Madrid, il figlio di Marcelo superstar: show negli spogliatoi e boato finale Video

Buon sangue non mente: il bambino in questo video, che ha letteralmente conquistato Twitter, si chiama Enzo ed è un figlio d’arte. Il figlio di Marcelo, esterno sinistro difensivo del Real Madrid, che negli spogliatoi dei blancos si esibisce in uno spettacolo meraviglioso.







Il bambino prende un pallone e dà vita ad una serie di palleggi a dir poco sensazionali: a turno con tutti i compagni di squadra del papà, da Casemiro a Casilla, da Lucas Vazquez a Modric, Kovacic e Asensio, fino al colpo di testa finale con “assist” di capitan Sergio Ramos, canestro e grande festa finale. Il video è stato postato sul profilo Twitter ufficiale del Real Madrid e ha totalizzato oltre 18mila like e 6mila retweet.

⚽⬆👏 ¡Enzo, el hijo de @MarceloM12, se coló en nuestro vestuario! pic.twitter.com/oTDdEQcENE — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 16 maggio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA