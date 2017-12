Real Madrid-Barcellona, Zidane: «Clasico si vince con la pazienza»

di Redazione Sport

Le sensazioni «sono buone. Tocca a noi scendere in campo prima delle vacanze e siamo pronti a fare una bella partita». Zinedine Zidane ed il Real Madrid sono tornati carichi dalla trasferta ad Abu Dhabi, dove hanno vinto il Mondiale per club e sono pronti al 'Clasicò di domani, ora di pranzo, contro il Barcellona capolista della Liga. «Sarà la partita più difficile della stagione - dice il tecnico francese in conferenza stampa - contro un avversario molto forte. Ma io ho grande fiducia nei miei giocatori, nella loro esperienza». Contro il Barcellona servirà «pazienza, non vinceremo in 15 minuti, ne serviranno 90. Ed al pubblico chiedo di incitarci dal primo all'ultimo». Gareth Bale, tornato al gol proprio nel Mondiale per club dopo una lunga assenza per infortunio, ha chiesto di essere dell'incontro: «Vedremo, solo se sarà al 100%» ha risposto Zidane. Chi ci sarà senz'altro e Cristiano Ronaldo, che oggi ha svolto tutto l'allenamento con i compagni, come non gli era mai stato possibile in settimana, causa il colpo rimediato nella finale contro il Gremio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA