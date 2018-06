Real Madrid, per il dopo Zidane una nuova soluzione interna: ecco chi sarà il prossimo allenatore

di Enrico Chillè

Zinedine Zidane ha lasciato la panchina del Real Madrid dopo aver conquistato, al debutto assoluto da allenatore di una prima squadra, la Champions League per tre anni consecutivi (un record assoluto). Chiunque prenda il posto dell'ex fantasista francese, quindi, sarà chiamato a ricevere un'eredità pesantissima. Ad ogni modo, viste le difficoltà per arrivare alle primissime scelte di Florentino Perez, è probabile che i 'blancos' possano ripetere quanto accaduto con Zidane e adottare un'altra soluzione interna.



Tra i principali candidati a sostituire Zidane, infatti, comparivano Mauricio Pochettino del Tottenham, Jürgen Klopp del Liverpool e Massimiliano Allegri della Juventus. Riuscire a ottenere il via libera dai club d'appartenenza, però, è un'impresa proibitiva ed è per questo che, oltre all'ipotesi, non troppo concreta, di Maurizio Sarri (appena liberato dal Napoli dopo l'ingaggio di Ancelotti), Florentino Perez voglia affidare ancora una volta la panchina ad un allenatore esordiente ma che conosca alla perfezione l'ambiente e la storia del Real Madrid.



I nomi sono diversi. Ci sono due ex difensori che vantano una carriera importante nel Real, come Fernando Hierro e Michel, ma il favorito sembra essere José Maria Gutierrez. Un nome che forse a qualcuno non dirà molto, ma i più attenti sanno benissimo che si tratta di Guti, ex centrocampista e bandiera del Real Madrid, che attualmente guida la formazione Under 19 (l'equivalente della nostra Primavera) dei 'blancos'. Come riporta anche 20minutos.es, la conferma è giunta da Victor Galvez, presidente del Murcia, che aveva contattato Guti per affidargli la guida tecnica della prima squadra: «Mi ha chiamato per ringraziarmi dell'interesse, ma mi ha comunicato che non verrà al Murcia perché allenerà il Real Madrid. Mi dispiace molto, era l'allenatore che volevo, se solo Zidane avesse annunciato l'addio al Real Madrid due giorni più tardi, probabilmente Guti ora sarebbe il nostro tecnico». Evidentemente, al Real Madrid non importa l'esperienza sulla panchina, ma la conoscenza della storia, delle tradizioni e della tifoseria.

