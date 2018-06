Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. È la sanzione comminata per l'espulsione in Real Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver. Il provvedimento è stato deciso dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea.

