Ranieri torna in Premier League: allenerà il Fulham dopo l'esonero di Jokanovic

Claudio Ranieri torna in Premier League, due stagioni dopo lo storico trionfo con il Leicester: il tecnico romano, 67 anni, è infatti appena stato ingaggiato dal Fulham, che ha esonerato il serbo Slavisa Jokanovic.



Solo pochi giorni fa, il tecnico di San Saba era giunto a Leicester per la commemorazione, all'interno del King Power Stadium, di Vichai Srivaddhanaprabha, il proprietario del club morto nello schianto del suo elicottero pochi minuti dopo la fine di una partita. Ora, però, per Claudio Ranieri è tempo di tornare a sedersi su una panchina di Premier: l'occasione gli è stata offerta dal Fulham, anche se si tratta di una sfida proibitiva più che di una nuova opportunità di lavoro.







Il club londinese, infatti, si trova all'ultimo posto in classifica, con appena cinque punti raccolti in dodici gare di campionato, ma soprattutto con 31 gol subiti, che danno l'idea di quanto la squadra sia debole in difesa. Claudio Ranieri, che in Premier League aveva già allenato, oltre al Leicester, anche il Chelsea, prenderà il posto di Slavisa Jokanovic, che fu un suo giocatore proprio durante la precedente esperienza londinese, nei 'Blues'. Fatale, al tecnico serbo, è stata la sconfitta per 2-0 in casa del Liverpool, una gara in cui i 'Cottagers' non avevano comunque demeritato, creando problemi alla squadra di Klopp ma finendo sconfitti per la netta differenza tecnica tra le due formazioni.







«Il Fulham è una squadra storica, di grande tradizione ed ha anche una rosa di valore, che non corrisponde all'attuale posizione in classifica. La situazione è questa, ma una squadra come il Fulham non può avere come obiettiva la salvezza» - ha spiegato Claudio Ranieri, riportato dall'Independent, subito dopo la firma del contratto - «La squadra può fare sicuramente meglio. Mi dispiace molto per Slavisa, ma sono felice di poter iniziare una nuova avventura». Riuscirà il tecnico romano a compiere una nuova impresa nel football d'Oltremanica, conquistando una salvezza che allo stato attuale avrebbe del miracoloso?

