La Rai torna a vincere le partite: Coppa Italia per tre anni e la Champions al mercoledì

di Marco Castoro

Stavolta quella bottiglia di champagne lasciata in fresco da mesi può essere stappata. Alla Rai è festa. Si brinda alla riconquista dei diritti della Coppa Italia per altri tre anni e all’approvazione del bilancio 2017 che si è chiuso in attivo di 14,3 milioni, nonostante il macigno della riduzione degli introiti derivati dal canone, quest’ultimo passato da 100 a 90 euro. Nella corsa ai diritti della competizione calcistica, Viale Mazzini ha battuto allo sprint Mediaset: 35,5 milioni a stagione contro i 33 offerti da Cologno.

Ora l’offerta calcio della Tv di Stato è davvero super perché contiene anche la Supercoppa, la Nazionale fino al 2022 (costo 30 milioni a stagione) e la Champions al mercoledì per tre anni (accordo con Sky per 40 milioni a stagione).

E gli eventi porteranno in cassa i proventi della pubblicità. Per quanto riguarda il bilancio hanno inciso molto i costi ridotti del personale (300 persone se ne sono andate con incentivi) e i tagli di budget nello staff di alcune strutture.

