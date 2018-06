Putin dà via al Mondiale: «Benvenuti in Russia»

Il presidente russo Vladimir Putin ha ufficialmente dato il via ai Mondiali di calcio di Russia 2018. «Sono felice di accogliervi nel leggendario stadio Luzhniki, benvenuti in Russia», ha detto Putin accolto da una vera e propria ovazione dallo stadio. Il primo gol del Mondiale 2018 lo segna la Russia al 12' (con Gazinskiy) nella gara d'esordio contro l'Arabia Saudita e Vladimir Putin, in tribuna al fianco del presidente della Fifa Gianni Infantino, stringe la mano al principe Mohammad bin Salman Al Saud in segno di amicizia.



