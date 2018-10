Psg-Napoli 2-2: doccia gelata per Ancelotti, Di Maria pareggia al 93'

Napoli beffato a Parco dei Principi. Gli azzurri si fanno raggiungere al 93' da un gran gol di Di Maria dopo essere stati in vantaggio per larga parte del match. In avvio, quando Insigne sblocca la gara e nella ripresa, quando Mertens, dopo il momentaneo pareggio su autogol di Mario Rui, trova la rete del nuovo vantaggio. Nel finale la beffa che consegna il primo posto nel gruppo C al Liverpool, vittorioso contro la Stella Rossa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARIS SAINT GERMAIN: Areola; Bernat, Marquinhos, Kimpembe, Meunier; Rabiot, Verratti; Di Maria, Neymar, Mbappè; Cavani

NAPOLI: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon; Mertens, Insigne



