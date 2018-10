ll City vince in casa Spurs e torna primo. Mahrez, gol con dedica all'ex presidente

Il Manchester City vince in casa del Tottenham e torna primo in classifica in Premier, a braccetto col Liverpool (26 punti a testa, due in più del Chelsea di Sarri). Ha deciso un gol di Mahrez dopo appena 6', ma sufficiente a regalare ai citizens un successo pesantissimo contro una diretta rivale di alta classifica (gli Spurs sono quinti con 21 punti, dietro l'Arsenal). Diverse le occasioni gol per gli ospiti anche se Lamela ha avuto sui piedi all'81' la più facile delle occasioni: smarcato da uno splendido assist del rientrate Dele Alli, l'ex Roma si è trovato a tirare un rigore in movimento che ha però tirato alle stelle.



TRAGEDIA DI LEICESTER

Mahrez, che era esploso proprio nel Leicester dei miracoli di Claudio Ranieri, dopo il gol ha esultato con una dedica verso il cielo e, subito dopo il match, sui social ha aggiunto una dedica al presidente che ha avuto il merito di scoprirlo, Vichai Srivaddhanaprabha, il patron delle Foxes morto sabato scorso dopo lo schianto del suo elicottero





"The boss (Vichai Srivaddhanaprabha) was very special to me. I spent four and a half years there.



"I have many memories of him. He was such a good person; a good human.



"When I scored, I put my hands up to the sky for him. He did a lot for me and for Leicester."@Mahrez22 pic.twitter.com/PgQaHa4pw8