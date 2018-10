Polonia-Italia, le pagelle

di Francesco Balzani

DONNARUMMA 6

Balbetta in un dialogo con Biraghi. Bravo su Grosicki, meno sulle uscite.

FLORENZI 6

Una marcia in più rispetto a Genova sia nelle chiusure in diagonale sia nello sprint sulla fascia. Straripante? Non ancora (39’ st Piccini ng).

CHIELLINI 6,5

Duelli in alta quota con Lewandowski, ma a creare pericoli in avanti è soprattutto Giorgione.

BONUCCI 6,5

Sapore di sfida scudetto contro Milik, rende quasi tutto semplice e non trascura la solita fase di costruzione.

BIRAGHI 7

Sarà ricordato come l’eroe di Chorzow grazie al gol che riporta la vittoria in gare ufficiali dopo un anno. E un’esultanza per Astori che fa commuovere.

VERRATTI 6,5

Finalmente animato da una scossa elettrica che rende meno scontate alcune trame.

JORGINHO 7

Un destro al giro che seduce l’incrocio dei pali dopo una manciata di secondi e una maledizione a Szczesny alla mezz’ora. Vince il duello con l’amico Zielinski.

BARELLA 7,5

L’asta è aperta, e chi lo compra fa un affare. La sicurezza di un veterano, la freschezza di un giovane affamato.

BERNARDESCHI 6

Ribelle alla Maneskin. Punta mezza Polonia nel tentativo di rompere gli equilibri, ma a far saltare Mancini sulla panchina è un suo errore di testa a due passi da Szczesny (35’ st Lasagna 7: pronta in 10 minuti, e decisamente buona visto l’assist per Biraghi).

INSIGNE 6,5

Sembra avere il joypad della Playstation in mano. Ha sempre il colpo di classe in canna anche se a volte esagera. Pure lui sbatte sulla traversa.

CHIESA 6,5

Non sempre trova il passo giusto di danza, ma quando rulla la batteria sa scatenarsi. Due assist al bacio per Bernardeschi e Insigne, senza bigliettino d’auguri.

MANCINI 7

Conferma la sua Italia meno opaca per evitare la retrocessione. Trova voglia, e bel calcio. Alla fine pure il gol scaccia crisi.



