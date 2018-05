Real-Barcellona: un Clasico per lo juventino Pjanic

di Timothy Ormezzano

TORINO - Dopo l’addio di Buffon e quello possibile di Higuain, la Juventus rischia di salutare anche Pjanic. E quindi di dover ricostruire la spina dorsale degli ultimi due double consecutivi. Il playmaker bosniaco, sondato non molto tempo fa dal Psg, sarebbe finito al centro di un derby iberico tra Real Madrid e Barcellona, decisi a puntellare la rosa con altri elementi di alta qualità. La Juve non ha intenzione di rinunciare al talento dell’ex giallorosso, ma se sarà lo stesso Pjanic a chiedere la cessione proverà a battere uno scontrino non inferiore agli 80 milioni. Una cifra che permetterebbe ai bianconeri di scrivere a bilancio una maxi plusvalenza, considerando che una buona parte dei 32 milioni versati alla Roma nel 2016 sono stati ammortizzati. Ma allo stesso tempo una cifra che non spaventa le due big della Liga spagnola.

L’eventuale sostituto di Pjanic individuato dalla Signora è Kovacic, valutato ben 60 milioni dal Real, che potrebbe aprire a uno scambio più conguaglio oppure a un’operazione alla Morata: prestito con riscatto e diritto di recompra. Il profilo dell’ex nerazzurro piace al ds Paratici, da un paio di mesi in contatto con l’entourage del croato, e a quell’Allegri che potrebbe schierarlo anche come mezzala o trequartista.

Detto del piani in caso di emergenza-Pjanic, prosegue l’altro mercato. Ieri la Juve ha sondato il Cagliari per Barella, una delle alternative a Pellegrini e Cristante. Sono intanto ore decisive per il passaggio di Lichtsteiner all’Arsenal: l’accordo è ai dettagli.

C’è stato infine un lutto in casa bianconera. Nella notte tra lunedì e martedì, in seguito a una brutta malattia, è mancata Carla Danesi, la mamma di Allegri. Dopo i funerali svolti a Milano, oggi il feretro raggiungerà il cimitero dei Lupi di Livorno.