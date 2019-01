Pjaca, no al Genoa. Leonardo pensa al ritorno di Deulofeu e tratta il rinnovo di Zapata

di Eleonora Trotta

Marko Pjaca rifiuta il Genoa. Nonostante l'accordo tra il ds della Juventus, Paratici, e il presidente del Genoa, Preziosi, l'attaccante esterno croato ha deciso di mantenere la sua parola e di proseguire la sua avventura a Firenze. L'obiettivo del fantastista resta quello di rilanciarsi con la maglia della Fiorentina, dopo una prima parte di stagione decisamente deludente.

Il club rossoblu si conferma tra i più attivi. Oggi ha abbracciato l'ex giallorosso Antonio Sanabria e il centrocampista ungherese Schäfer, in città per le visite e firme. Il 22enne raccoglie così l'eredità di Piatek: «Sono davvero felice di tornare in Italia - ha raccontato a SkySport -, il Genoa è un club storico».



Anche il Sassuolo si era interessato. Ma la società ligure è riuscita a chiudere l'affare lunedì sera, sfruttando gli ottimi rapporti con l'entourage del paraguaiano, lo stesso del neo rossonero.

Ore calde anche al Milan. Leonardo cerca un attaccante esterno, sulla lista c'è Deulofeu, e tratta il rinnovo di Zapata (scadenza 2019). Raggiunta l'intesa sulla cifra (2 milioni di euro), manca ancora quella sulla durata del contratto: il procuratore del colombiano, Ivan Cordoba, punta infatti almeno ad un biennale. Attenzione però all'Inter e al ritorno di fiamma del Fenerbahce.

Da Milano a Napoli: scoppia il caso Callejon. «Al momento non ci sono stati contatti per il rinnovo (scadenza 2020 ndc), ma so che la società è felicissima del suo rendimento e che De Laurentiis lo stima tanto, così come i tifosi e lo stesso Ancelotti. Non so perché ancora non abbiamo iniziato a trattare», le parole dell'agente dello spagnolo, Manuel Garcia Quilón, a Calciomercato.it.

Ufficialità di giornata: Marcello Trotta passa al Frosinone; De Maio ha firmato con l'Udinese; il Cagliari ha annunciato il centrocampista Oliva. Jardim torna al Monaco.

