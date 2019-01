Piatek a Milano, Higuain a Londra. Genoa: Pjaca più Sanabria. Allan vuole il Psg

di Eleonora Trotta

Piatek a Milano, Higuain a Londra: i due bomber raggiungono finalmente le loro nuove città. L’attaccante polacco, da stasera a Milano, sosterrà domani le visite mediche che anticipano la firma sul contratto da circa 2 milioni a stagione. Oggi Genoa e Milan hanno definito l’affare sulla base di 35 milioni di euro più bonus (senza contropartite, pagamento in un’unica soluzione).



Stesso programma per il Pipita: nelle prossime ore l’argentino si legherà al Chelsea, dove ritroverà il suo mentore Sarri. La formula è quella di un prestito di sei mesi rinnovabile per altri dodici al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra.

Giornata particolarmente dinamica per i rossoblu. Nelle scorse ore il presidente dei liguri ha bloccato anche Sanabria, seguito dallo stesso agente di Piatek, nonché intermediario dell’operazione con il Milan. Il paraguaiano è atteso in Italia entro venerdì per i soliti controlli di rito.

E non finisce qui, il Genoa punta al raddoppio: dopo il via libera ottenuto dalla Juventus, è attesa la risposta di Pjaca, ora in prestito alla Fiorentina. Per il centrocampo, invece, riflettori puntati su Machin.

Si chiude finalmente anche la telenovela Balotelli: domani Super Mario sosterrà le visite mediche a Marsiglia, pronto un contratto da circa 2,5 milioni per i prossimi sei mesi.

Capitolo Sassuolo: tra i sostituti di Boateng, oggi presentato dal Barcellona, i dirigenti neroverdi seguono Facundo Ferreyra (già nel mirino del Nantes) e Caprari. Quest'ultimo però ha una valutazione importante. Chiusura su Allan: il brasiliano è in pressing, vuole il Psg. De Laurentiis tratta Fornals del Villarreal.



