â€‹Calcio: in Perù l'arbitro conferma un gol con ...la Var fai da te - IL VIDEO

La BBC tramite twitter ha reso virale un divertente video dedicato al mondo del calcio. Siamo in un campionato minore del Perù e durante una partita c'è un tiro dal limite che sembra insaccarsi in porta alle spalle del portiere. In realtà l'arbitro si accorge che la rete è bucata e il dubbio che il pallone non sia mai entrato inizia ad impossessarsi del sua mente.



Ovviamente in un campionato minore il direttore di gara non ha a disposizione la VAR e allora si arrangia, consultando il video sulla fotocamere di un reporter a bordo campo. E alla fine...il gol è confermato.

This is a new one… pic.twitter.com/GNSKw3kMPC — BBC Sport (@BBCSport) 26 luglio 2018

