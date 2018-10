Diego Perotti, calciatore "clown per un giorno" al circo degli orrori al Brancaccio

di Bianca Francavilla

Sorpresa per gli spettatori del circo degli orrori, che ha debuttato al teatro Brancaccio di Roma dal cinque ottobre. Allo spettacolo di ieri sera, tra il pubblico, c'era il giocatore della Roma Diego Perotti.



Seduto in prima fila, il 30enne è stato casualmente scelto dalinsieme ad altre tre persone del pubblico per far divertire la bambina cattiva che altrimenti avrebbe giocato con sua testa., riconosciuto dagli spettatori anche per il tatuaggio sul collo che raffigura un pallone e uno scarpino con il numero dieci stampato sulla linguetta, si è prestato a ripetere le performance richieste dall'artista. Il calciatore si è divertito a suonare la trombetta e ad “accoltellare” un altro spettatore invitato insieme a lui sul palco.Risate quando, con il volto coperto, ha colpito lo spettatore sbagliato. Peccato che la performance non è bastata: la bambina cattiva non si è divertita abbastanza e lo spettacolo è continuato con atmosfere tipiche delle pellicole horror.

