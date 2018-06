Perin para la Juve: «La concorrenza non mi spaventa»

di Timothy Ormezzano

TORINO - La Juve accelera per De Ligt. Nei giorni scorsi in cui era a Torino con la sua Nazionale, l’olandese ha visitato le strutture bianconere, accompagnato da due ciceroni d’eccezione come Pavel Nedved e Mino Raiola. «La Juve è un club con una grande storia, tanti titoli e ottimi giocatori. E Torino è molto bella», ha detto il difensore 19enne dell’Ajax, per il quale il Tottenham è pronto a spendere ben 55 milioni. E ancora: «Il mio agente Raiola mi ha detto che per me si sono presentati diversi club». L’arrivo di De Ligt, le cui alternative sono Gimenez e Godin dell’Atletico, dipende anche dal possibile addio di Benatia, corteggiato dal Marsiglia e da quell’Arsenal che ha ufficializzato l’ingaggio di Lichtsteiner.

In bilico c’è pure Marchisio, accostato al Monaco, ipotesi però smentita dal padre-agente del Principino: «Non so chi metta in giro certe voci - ha dichiarato Stefano Marchisio al sito Il Bianconero -. Il nostro auspicio è di rimanere alla Juve. Che però, nei fatti, ha trattato mio figlio come l’ultimo dei centrocampisti». Il caso è aperto. È invece praticamente chiusa l’operazione col Genoa per Perin, in arrivo per 15 milioni bonus compresi. Il portiere è già a Torino per le visite mediche. «La concorrenza non mi spaventa», ha detto lunedì sera l’azzurro. Szczesny è avvisato.



