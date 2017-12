Pepito Rossi torna in campo col Genoa: 13' in coppa contro la Juve. E il VAR gli nega un rigore

Torna in campo Pepito: dopo tanti, troppi infortuni, l'ex attaccante di Villarreal e Fiorentina ha debuttato con la maglia del Genoa, che lo ha tesserato poche settimane fa. Giuseppe Rossi è entrato in campo al 77° nel match di Coppa Italia in casa della Juventus, sul punteggio di 2-0 per i bianconeri. Per Rossi l'atteso ritorno in campo dopo l'ultimo infortunio al ginocchio subito nella scorsa stagione quando militava nel Celta Vigo.



Nel finale poteva arrivare anche il gol, su rigore assegnato dall'arbitro Maresca per fallo di Asamoah su Pellegri: ma lo stesso arbitro, dopo aver concesso il penalty, ha consultato il VAR e ha cambiato la decisione. Sarà per la prossima volta...





© RIPRODUZIONE RISERVATA