Partita del Cuore, ovazione per Francesco Totti al suo ingresso in campo

di Simone Pierini

In quel campo siglò uno dei gol più belli della sua carriera, contro la Sampdoria. Un sinistro al volo su assist di Marco Cassetti da posizione impossibile.







Oggi, al suo ritorno al Luigi Ferraris di Genova in occasione della Partita del Cuore, il pubblico gli ha riservato una nuova ovazione. Francesco Totti con la maglietta azzurra della Nazionale Cantanti ha entusiasmato i circa 15 mila presenti che sono esplosi in un fragoroso applauso.

