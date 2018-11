Torino-Parma: dalle 15 Segui La Diretta Granata in serie positiva, Emiliani in crisi

Torino e Parma si affrontano nel capoluogo piemontese nella prima delle 3 partite in programma in questo sabato di Serie A: i granata vengono da un ottimo periodo, 6 partite senza sconfitte e da ultimo la larga vittoria sul campo della Sampdoria nello scorso turno di campionato, mentre gli emiliani hanno raccolto un solo punto nelle ultime 3 sfide giocate grazie al deludente pareggio casalingo col Frosinone della scorsa settimana di fronte ai propri tifosi.



Queste due squadre si sono affrontate in casa dei granata 14 volte, con sole 3 vittorie dei padroni di casa, 7 pareggi e 4 successi degli emiliani, l'ultima delle quali nel girone di andata del campionato 2012/2013, 1-3 grazie alle reti di Sansone, Amauri e Rosi per i ducali e gol della bandiera di Basha per il Toro. Il Parma inizia la partita di oggi con un digiuno di gol segnati che dura da ben 330 minuti, dall'ultima rete messa a segno da Ceravolo al 30' minuto sul campo del Genoa.

