Parma-Inter, le pagelle: Nainggolan in crescita, Kucka errore decisivo

di Roberto Salvi

PAGELLE PARMA



SEPE 6.5

Coraggioso con un’uscita bassa su Perisic a fine primo tempo. Si ripete a inizio ripresa su Nainggolan.



IACOPONI 5.5

È l’unico dei quattro difensori del Parma che va spesso in difficoltà.



BRUNO ALVES 6.5

Non perde mai di vista Icardi. Si fa vedere anche in attacco.



BASTONI 6

Brillante nelle chiusure, si fa sorprendere solo sul passaggio in verticale di Nainggolan per Lautaro Martinez.



GAGLIOLO 6

Nel primo tempo non ha problemi a tenere sotto controllo sia Joao Mario sia D’Ambrosio. Salva un gol già fatto da Vecino sulla linea di porta.



KUCKA 5.5

Non sbaglia niente fino al minuto 79. Poi, perde un pallone e l’Inter segna il gol vittoria.



SCOZZARELLA 6

Inizia bene, ma quando l’Inter pressa sbaglia qualche passaggio.



BARILLÀ 6

Pochi inserimenti offensivi. Per il resto, una prestazione normale.



GERVINHO 6

Palla al piede è straripante. Colpisce una traversa facendo praticamente tutto da solo.



INGLESE 6

Fa reparto da solo. Bravissimo quando beffa de Vrij e Joao Mario a fine primo tempo.



SILIGARDI 6

Si fa vedere con qualche conclusione da fuori area.



BIABIANY 5.5

Il francese, ex Inter, aiuta poco.



D’AVERSA 6

Resiste per 79’, poi si deve arrendere.





PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6

Non compie parate clamorose. Il tiro di Gervinho centra la traversa, quello di Inglese esce fuori di poco.



D’AMBROSIO 5.5

Gervinho fa quello che vuole. Nel secondo tempo va in gol, ma il Var annulla.



DE VRIJ 6

Inglese è un avversario tosto da marcare.



SKRINIAR 6

Cerca di aiutare i suoi compagni di reparto.



ASAMOAH 6

Meglio di D’Ambrosio. In attacco si fa vedere molto di più.



VECINO 5.5

Ha perso l’incisività di inizio stagione.



BROZOVIC 6.5

Migliora con il passare dei minuti. Cerca di far girare il pallone per innescare gli esterni nerazzurri.



JOAO MARIO 5

Quando liscia il pallone in piena area di rigore, a fine primo tempo, fa disperare i tifosi dell’Inter.



NAINGGOLAN 6

Suo l’assist decisivo per Lautaro Martinez.



PERISIC 5.5

L’esterno prova a rendersi pericoloso, ma non basta.



ICARDI 5

Accerchiato da Bruno Alves e Bastoni. Continua il digiuno realizzativo in campionato dell’argentino.



LAUTARO MARTINEZ 7

Un tiro, un gol. L’Inter torna finalmente alla vittoria.



SPALLETTI 6.5

Un calcio alla crisi e alle voci su Antonio Conte.

