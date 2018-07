Il Parma resta in serie A. Cinque punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione

Il Parma giocherà in serie A la prossima stagione. I ducali possono tirare un sospiro di sollievo. La tanto temuta retrocessione in Serie B non è arrivat. Il tribunale federale, secondo quanto anticipa l'Ansa - ha comminato ai ducali "solo" cinque punti di penalizzazione da scontare in Serie A nella prossima stagione. Due anni di squalifica invece a Calaiò. Ecco le decizioni del tribunale nazionale federale sul caso del messaggino inviato dal giocatore della squadra emiliana a un suo collega dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di serie B. Il tribunale ha riconosciuto nel comportamento di Calaiò il tentato illecito sportivo.

