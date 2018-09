Parma-Cagliari: 2-0 La Diretta Raddoppio super di Gervinho

Il Parma, 4 punti nelle prime 4 partite di campionato giocate, torna al Tardini dopo l'impresa della scorsa settimana, la vittoria di San Siro sull'Inter grazie al gran gol di Dimarco. I ducali ospitano il Cagliari, che ha un punto in più in graduatoria rispetto ai padroni di casa ed è stato protagonista di un buon avvio di torneo culminato nel pareggio della scorsa settimana in casa contro il Milan.



SEGUI LA DIRETTA



L'ultima partita tra Parma e Cagliari disputata in Serie A è del 14 dicembre 2014, e fu 0-0. Nei 19 precedenti giocati in Emilia, il Parma è in netto vantaggio sui sardi con 12 vittorie, a fronte di 5 pareggi e 2 sole sconfitte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA