Paolo Maldini compie 50 anni: Da Mancini a Bobo Vieri gli auguri social

Fabio Capello lo definì il "difensore più forte del mondo", tutto il mondo lo ricorda come un esempio e una bandiera. Paolo Maldini compie oggi 50 anni e sui social hanno tutti dedicato un pensiero o un ricordo all'uomo sinbolo del Milan.



In tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie: quella rossonera e quella azzurra dell'Italia. Uno dei pochissimi giocatori a poter vantare sette scudetti, cinque Coppe dei campioni, cinque Supercoppe europee e tre Intercontinentali.

Da Mancini a Vieri, dalla Nazionale di Calcio a Pirlo e Gattuso, in tantissimi hanno voluto celebrare il campione e l'hashtag #Mancini ha dominato nei trend topic quasi l'intera giornata.

"Ne é passato di tempo da questa foto - scrive il ct della Nazionale mancini - Tanto talento, senso del dovere e professionalità sulla tua maglia numero 3. Meriti un compleanno speciale per i tuoi primi 50 anni". Bello anche il messaggio di Marchisio: "Un fenomeno, un esempio da seguire, una storia da sognare, una leggenda da onorare - scrive il centrocampista della Juve - Mi hai insegnato che il bacio sulla maglia è una cosa molto seria"."Orgoglioso di aver fatto parte dei tuoi 50 anni", dice Pirlo. Anche le nuove leve come Davide Calabria - difensore del Milan e della nazionale Under-21 italiana - hanno scritto un messaggio: "Un mito ed un’ispirazione, tanti auguri Capitano!"



Tra gli omaggi più belli il video postato sui social dal club Rossonero.



