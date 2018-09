Pallotta furibondo per la sconfitta della Roma: «Sono disgustato»

«I'am disgusted». Indignato, disgustato. La sconfitta della Roma sul campo del Bologna non è passata inosservata al presidente James Pallotta. Il numero uno giallorosso ha rilasciato il secco commento al portale in lingua

inglese 'Romapress.us' rispondendo del ko al Dall'Ara e del momento che sta attraversando la squadra allenata da Di

Francesco.



Dopo la sconfitta esterna contro il Bologna, la Roma ha cambiato i propri programmi. Infatti, la squadra sta rientrando in pullman, preferendo rinunciare al treno che avrebbe dovuto prendere in i tifosi per rientrare nella Capitale. La Roma, intoltre, da quanto si apprende, dovrebbe andare direttamente in ritiro a Trigoria fino alla partita con il Frosinone.



