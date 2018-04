Roma, Manolas un gigante

di Romolo Buffoni

ALISSON NG

In avvio rischia con un dribbling su Anderson, poi Parolo lo grazia. Non è chiamato a nessun intervento degno di nota.

FAZIO 6,5

Bello il duello areo e tutto fisico con Milinkovic. Centrale di destra, si propone anche con spunti interessanti.

MANOLAS 7

Un paio di recuperi da centometrista sui biancocelesti lanciati a rete. Ancora carico per il gol al Barcellona, domina in difesa nonostante la febbre della vigilia. Si arrende ai crampi (29’ st Florenzi 6: debilitato dalla febbre, entra e fa la sua parte).

JUAN JESUS 6

Partita sul filo delle sue proverbiali amnesie, ma se Alisson non subisce un tiro nello specchio è anche per merito suo.

BRUNO PERES 6

La febbre di Florenzi gli regala il derby. Il palo al 37’ gli nega un posto nella storia della stracittadina (37’ st El Shaarawy 6: provvidenziale recupero su Marusic).

DE ROSSI 6

Cuore caldo e testa fredda, finalmente anche nel derby. Tiene la rotta.

STROOTMAN 6,5

Senza più praterie da coprire torna il giocatore capace di rammendare ogni strappo a centrocampo.

KOLAROV 5,5

Troppo impreciso, mette comunque una palla testa e bassa che Dzeko non riesce a spizzare a un metro dalla porta.

NAINGGOLAN 6

Merita la sufficienza per l’assist su cui Peres centra il palo. Primo tempo anonimo, secondo tempo arruffone.

SCHICK 5

La sua luce non si accende se non quando De Sanctis alza il tabellone del cambio (10’ st Under 6,5: provoca il rosso a Radu, mette a Dzeko la palla finita sulla traversa. Peperino).

DZEKO 6,5

Un lampo accecante nel finale. Nel giro di un minuto costringe di testa Strakosha alla gran parata, centra la traversa sempre con un’incornata. Di destro sfiora il palo.

DI FRANCESCO 6

Non gli riesce la ciliegina sulla torta di una settimana memorabile nella storia del club, ma ora il calendario consente di non avere troppe ansie.

