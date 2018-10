Il “nonnismo”” Sergio Ramos: brutta reazione ad un canterano in allenamento

Sergio Ramos sull'orlo di una crisi di nervi. Poco simpatico né cortese neanche nei momenti più positivi, il capitano del Real Madrid sembra vivere decisamente male la crisi di risultati della sua squadra e della nazionale spagnola, di cui è una colonna portante da anni.



Il difensore andaluso, 32 anni, nell'allenamento di oggi pomeriggio, alla vigilia della sfida di Champions contro il Viktoria Plzen, si è reso protagonista di un brutto gesto che ha scatenato diverse polemiche. Durante un esercizio in cui i calciatori erano divisi in due squadre, Sergio Ramos ha avuto uno scontro con il giovane Sergio Reguilón, 21enne difensore aggregato in prima squadra dalle giovanili del Real Madrid. Decisamente infastidito, Sergio Ramos non ha esitato a colpire il 'canterano' con una violenta pallonata, calciata a distanza ravvicinata.



Tensión en el entrenamiento del Real Madrid. #Vamos pic.twitter.com/PS7YIiDBQK — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 22 ottobre 2018

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 ottobre 2018

Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana! 💪🏻 https://t.co/Nddgmwd7ob — Sergio Reguilón (@sergio_regui) 22 ottobre 2018

Tutto sembrava destinato a finire lì, ma l'espressione difaceva presagire il contrario. Il capitano del, furioso con il compagno più giovane, lo ha minacciato con lo sguardo serio e l'indice puntato, per poi colpirlo con una, proprio mentre, a testa bassa, cercava di chiarire tutto con il proprio capitano.L'immagine ha fatto il giro del mondo e, pochi minuti dopo,ha voluto precisare: «Anche se non sembra, queste situazioni sono molto comuni, anche se non ci sono scuse e la mia reazione non doveva essere questa. La verità è che non ci risparmiamo mai, vero Regui? Ora archiviamo tutti e pensiamo alla sfida di domani». Anche il giovane difensore del Real Madrid ha spento immediatamente ogni polemica: «Sempre con la mia squadra e col mio capitano, domani andiamo a vincere!».

