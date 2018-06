«Non andate a letto con i turisti»: Le parole della deputata russa per le donne durante i Mondiali

La deputata russa Tamara Pletnyova ha fatto delle controverse osservazioni durante un'intervista radiofonica in vista della Coppa del Mondo. Secondo le attese sono previsti un milione di turisti, specialmente uomini, e secondo la nota politica non si deve ripetere l'errore delle Olimpiadi di Mosca del 1980, quando molte donne rimasero incinte dai turisti. Parlando alla radio Govorit Moskva Pletnyova ha detto: “Ci saranno ancora ragazze che usciranno con gli stranieri e poi avranno figli da loro? Forse ce ne saranno alcuni, ma spero di no”.



ll capo del comitato parlamentare della famiglia pensa che “meglio se la coppia sia formata da russi” e che le difficoltà aumenteranno sempre più se le donne russe continuano a sposare stranieri: “Mi piacerebbe vedere la gente nel nostro paese sposarsi per amore. Purché siano cittadini russi. Non sono un nazionalista ma i bambini soffriranno in seguito. Nel 1980 questi bambini sono stati scaricati e sono cresciuti soli con le madri”. Milioni di biglietti sono stati venduti per il mondiale, che inizia oggi, e persone di tutto il mondo accorreranno in Russia nelle prossime settimane.







