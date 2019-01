Neymar, un altro infortunio al piede: «Fuori dal campo in lacrime». Champions a rischio

Ancora sfortuna per Neymar, che potrebbe vedere a rischio anche quest'anno il cammino in Champions League del suo Paris Saint-Germain: il numero 10 dei parigini, ex Barcellona, si è infatti infortunato al piede destro nella gara vinta dal PSG per 2-0 contro lo Strasburgo. Secondo i media locali il calciatore più costoso del mondo era in lacrime mentre lasciava il campo mercoledì sostituito da Moussa Diaby.



Gli esami iniziali hanno mostrato che il ventiseienne attaccante ha avuto una «riattivazione dolorosa» di un infortunio al quinto metatarso destro: Neymar sarà monitorato nei prossimi giorni, con il club che dice «tutte le opzioni terapeutiche» saranno prese in considerazione. Il Psg non si è espresso sulla possibilità che Neymar giochi il 12 febbraio in Champions League negli ottavi di finale contro il Manchester United all'Old Trafford.







ANCHE L'ANNO SCORSO Il brasiliano subì un intervento chirurgico anche nel marzo 2018 dopo aver subito una frattura al piede destro mentre stava giocando con il Psg contro il Marsiglia il mese precedente. Una vite è stata inserita nel suo piede per aiutare il recupero. Tornò in campo tre mesi dopo aver subito l'infortunio, ma faticando tantissimo alla Coppa del Mondo in Russia.

