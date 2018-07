L'incontro con Neymar è realtà: due squadre italiane volano in Brasile per la finale mondiale del Neymar Jr’s Five

Il grande giorno è arrivato, finalmente il sogno di incontrare Neymar jr diviene realtà. Sabato 21 luglio in Brasile, e più precisamente a Praia Grande (San Paolo), si terrà la Finale Mondiale del Neymar Jr’s Five, il torneo di calcio a 5 organizzato da Red Bull. A sfidarsi saranno le squadre, maschili e femminili, vincitrici dei tornei nazionali, in arrivo da più di 60 Paesi per alzare al cielo il trofeo di campioni mondiali. Il tutto sotto lo sguardo della stella del Psg che, reduce dal Mondiale di Russia con la sua nazionale, premierà i vincitori al termine dell’evento. Sabato 21 luglio le semifinali, le finali e la premiazione saranno live streaming su Red Bull TV (ore 17 italiane), oltre che sui canali ufficiali dell’evento (www.neymarjrsfive.com e Pagina Facebook).



In Italia si sono affrontate 633 squadre provenienti da tutto lo stivale durante le 8 tappe di qualificazione che si sono disputate a: Milano, Torino, Padova, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari. Le vincitrici, maschili e femminili, di ciascuna tappa, si sono poi sfidate alla finale nazionale dello scorso 9 giugno a Milano. La tappa ha visto tra i protagonisti anche la testimonial nazionale Regina Baresi capitano della squadra femminile dell’Inter che ha disputato un’amichevole contro la squadra capitanata dai Calciatori Brutti. Nel torneo maschile ad avere la meglio sono stati i ragazzi milanesi di SombreroSport.it, mentre in campo femminile il titolo nazionale è andato alle ragazze della Futsal Florentia.



Ora per i due team la sfida si fa ancora più difficile: affrontare i giocatori più forti al mondo. “Una grandissima emozione aver vinto la finale Nazionale del Neymar Jr’s Five – hanno dichiarato i ragazzi di SombreroSport.it - Il livello del torneo è stato altissimo e questo ha reso la vittoria ancora più speciale. È stata un’esperienza bellissima e chissà che a renderla unica non sia proprio il trionfo durante la fase Mondiale. Ce la metteremo tutta”. A fare eco al team maschile le ragazze fiorentine: “Sia nella fase locale che in quella Nazionale abbiamo dato il massimo lottando su ogni pallone e mettendo in campo la nostra esperienza. Adesso si vola in Brasile. Non vediamo l’ora di giocarci le nostre chance e incontrare Neymar”.



La finale del Neymar Jr’s Five verrà giocata secondo le stesse regole che hanno contraddistinto le fasi eliminatorie giocate sui territori nazionali: si gioca 5vs5 (le squadre sono composte da max 7 giocatori), per 10 minuti di tempo e senza portieri. Inoltre il format prevede che se una squadra segna, l'altra perda un giocatore. L'obiettivo è buttare fuori tutti gli avversari.

