E' l'Italia dei Bruno Conti boys: in campo 4 suoi "figli"

di Francesco Balzani

ROMA - Nella nuova nazionale di Roberto Mancini c’è una bella fetta di Bruno Conti. Nell’undici titolare che lunedì a San Gallo in Svizzera ha affrontato e sconfitto gli Emirati Arabi, infatti, c’erano quattro giocatori scoperti proprio da Marazico. Al centro della difesa Alessio Romagnoli che - nonostante la sua fede laziale - qualche giorno fa ha omaggiato Conti su Instagram: «Ieri ho avuto il piacere di incontrare una grande persona. Una persona che mi ha cresciuto come ragazzo e come calciatore. Un grazie speciale a Bruno Conti, gli devo tutto».



A centrocampo ben due i “figli” di Bruno portati a Trigoria tra il 2002 e il 2005: Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini. Entrambi ancora in giallorosso. In attacco l’ultima scoperta in ordine temporale di Conti: Matteo Politano, che oggi è di proprietà del Sassuolo ed è uno dei giocatori più ambiti sul mercato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA