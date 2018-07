Nazionale: Pirlo verso il ruolo di vice del ct Mancini

Andrea Pirlo è vicino al ritorno in Nazionale. Secondo quanto si apprende, il campione del mondo del 2006 è in «trattativa avanzata» con la Figc per assumere l'incarico di vice del ct Roberto Mancini. Nulla è stato ancora messo nero su bianco, anche perché in questi giorni Mancini è in vacanza.



La federazione, con il commissario Roberto Fabbricini, sta inoltre valutando eventuali ostacoli legati al ruolo di commentatore tv che Pirlo ha da poco assunto con Sky per la Champions League.



